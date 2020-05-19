Ordu'da ırmak kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Ordu'da ırmak kenarında kadın cesedi bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ırmak kenarında kadın cesedi bulundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ırmak kenarında kadın cesedi bulundu. Melet Irmağı'nda kıyıya yakın bölgede suda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, dalgıç yardımıyla kadını sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğü tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 28 yaşındaki Pınar S'ye ait olduğu ve ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Ceset, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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