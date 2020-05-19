Ordu'da ırmaktan kadın cesedi çıkartıldı - Son Dakika

Ordu'da ırmaktan genç bir kadının cansız bedeni çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesinde bulunan Melet Irmağı'na bir kişinin atladığına dair ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Bunun üzerine itfaiye ve deniz polis ekipleri suya girerek, bölgede arama çalışması başlattı. Bir süre devam eden arama çalışmalarının ardından Pınar Sarı (28) isimli kadının cansız bedeni sudan çıkartıldı.



Bir kişinin gözaltına alındığı konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU