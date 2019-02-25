Ordu'da İş Güvenliğini İhlal Cezası Azaldı

Ordu'da iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan ile kaçak işçi çalıştıran işveren sayısı ile ceza miktarları geçmiş yıllara göre azaldı.

Ordu'da iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan ile kaçak işçi çalıştıran işveren sayısı ile ceza miktarları geçmiş yıllara göre azaldı.



Ordu il genelinde 2016 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli şartları yerine getirmeyen 194 işverene 2 milyon 138 bin lira gibi rekor ceza kesilirken, bu rakam 2017 yılında 165 işverene ve 1 milyon 165 bin lira ceza miktarına düşmüştü. 2018 yılında ise işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan işveren sayısı 28'e düştü. 28 işverene 210 bin lira ceza kesildi.



Yabancı işçi çalıştırmaya 4 yılda 616 bin lira ceza



İl genelinde izinsiz yabancı işçi çalıştıran işveren sayısı azalma yoluna girmişken yeniden arttı. Buna göre 2015 yılında 13 işverene 54 yabancı uyruklu işçi çalıştırmaktan 486 bin lira ceza kesildi. 2016 ve 2017 yıllarında 4 işverene 3 yabancı uyruklu işçi çalıştırmaktan 30 bin lira ceza kesilirken, 2018 yılında 5 işverene 11 yabancı uyruklu işçi çalıştırmaktan 70 bin lira ceza kesildi.



Yetkililer, iş ve işçi sağlığını önemsediklerini, kaçak işçi çalıştıran işverenlere de kanunun gereğini yerine getirdiklerine dikkat çekti. - ORDU

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir

Müziğe Ara Vererek Zeytinyağ Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi

1 Milyarlık TL'lik Derbi