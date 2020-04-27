Ordu'da iş kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz de cenazeye katılarak aileye taziyede bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazeye, sınırlı sayıda katılım oldu.

Ordu 'da tarım aracıyla tarlada çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu ölen Beytullah Anık toprağa verildi.

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