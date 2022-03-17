Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

17.03.2022 10:36
Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde Ömer Kuru'ya ait ayakkabı satışı yapılan dükkanda yangın çıktı.

Yangını fark eden iş yerinin üst katındaki bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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Hisarcık, Yangın, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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