Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde Kenan İ'ye ait iş yerine, seyir halinde olan bir otomobilden ateş açıldı. Olay sırasında iş yerinde olan Kenan İ. de tabancasıyla karşılık verdi.

Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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