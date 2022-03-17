ORDU'DA İŞ YERİNİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA - YENİDEN - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde ayakkabı dükkanı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan Ömer Kuru'ya ait ayakkabı satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Dükkandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Alevlerin sardığı iş yerindeki yangını kısa sürede ekipler, kontrol altına aldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen polis, iş yerini ateşe veren bir kişinin olduğunu tespit etti. Görüntülerde, iş yeri önündeki tezgaha yaklaşan şüphelinin çakmakla bezi tutuşturduğu, uzaklaşıktan sonra geri dönerek tezgahın yanıp yanmadığını kontrol ettikten sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM'

İş yeri sahibi Ömer Kuru, yangın sırasında evde olduğunu ve komşularının haber vermesiyle olayı öğrendiğini söyledi. Yaşananları anlatan Kuru, "Yangını söndürdüler ancak maddi zararımız oldu. Cana gelmesin önemli olan o. Bir şekilde yaramızı saracağız. Benim yetkililerden isteğim; bir an önce yakan kişinin yakalanması. Güvenlik kamerasından da izledik. Yaktıktan sonra gidiyor, sonra yandığını kontrol etmek için geri dönüyor. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka arkadaşımızın başına gelir. Böyle zararlı kişilerin bu şekilde dolaşmasını istemiyorum? dedi.