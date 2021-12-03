Ordu'da işaret dili ile hutbe verildi - Son Dakika

Eğitmen Büşra Patlar ve ODÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi, Genç Ofis Gönüllüsü Sebahattin Yalman, hutbeyi işaret diliyle gerçekleştirdi.

Altınordu ilçesindeki Soya Camisi'nde cuma namazı vakti verilen hutbe, işaret dili aracılığıyla da aktarıldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Genç Ofis tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla engellilere yönelik camide çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Ordu 'daki bir camide, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla cuma namazında işaret diliyle hutbe verildi.

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