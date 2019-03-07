Ordu'da İşçi Alımı

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 512 işçi alınacağını bildirdi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 512 işçi alınacağını bildirdi.



Tomakin, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreyle çalıştırılmak üzere TYP kapsamında kura ile Ordu'ya 512 kişilik 6 ay süreli bütçe tahsisi gerçekleştirildiğini belirtti.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce söz konusu program kapsamında başvuruların 11-15 Mart arasında yapılacağını aktaran Tomakin, "Bu kişilere 28 Mart 2019 tarihinde işbaşı yaptırılması planlandı. Yapılacak kura ile iş imkanı bulacak değerli hemşehrilerime şimdiden hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.



AK Parti hükümetleri döneminde yapılan plan ve programlarla işsizlikle mücadelede önemli mesafeler alındığını vurgulayan Tomakin, şunları kaydetti:



"Avrupa ülkeleri dahi ekonomik darboğazla boğuşurken, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik sıkıntılar bizi teğet geçecek' sözüne dudak bükenler bugün gelinen noktada gördüler ki hamdolsun ülkemizde üretim çarkları sorunsuz dönüyor ve ülke ekonomisi dimdik ayakta duruyor. Hemşehrilerimizin yetki vermesi halinde yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız plan ve projeleri ile dünyada söz sahibi olan, fabrika kuran adam Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Ordu'da da işsizlikle etkin şekilde mücadele edecek, iş ve üretim sahalarını genişleteceğiz."

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