Ordu'da işçi servis midibüsü devrildi: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da işçi servis midibüsü devrildi: 12 yaralı - Son Dakika

Ordu'da işçi servis midibüsü devrildi: 12 yaralı

6 saat önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Ordu'da işçi servis midibüsü devrildi: 12 yaralı, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ünye- Akkuş Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 52 AAP 338 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Devrilen midibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İşçi, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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