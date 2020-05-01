Ordu'da işçiler 1 Mayıs'ta çalıştı - Son Dakika

ORDU'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, temizlik ve yol yapım işçileri, çalışmaya devam etti.

Koronavirüs salgını tedbiri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Ordu'da kısıtlamanın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçtiğimiz yıllarda kutlamaların yapıldığı kentte sessizlik hakim oldu. Bazı meslek grupları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü görev başında geçirdi. Belediyelerin temizlik personelleri, YEPAŞ ve sağlık personelleri, polis ve itfaiyeciler, Emek ve Dayanışma Günü'nde mesai yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki refüjlerde temizlik çalışması yürüttü. Ayışığı Otoparkında ağaçlandırma çalışması yapan ekiplerin maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.