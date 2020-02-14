Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

7 saat önce

Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralıORDU'nun Ünye ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ünye- Akkuş Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 52 AAP 338 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Devrilen midibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ordu'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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