Ordu'da iskeleden düşen kişi öldü - Son Dakika

Ordu'da iskeleden düşen kişi öldü
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde tadilat için çıktığı iskeleden düşen kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde tadilat için çıktığı iskeleden düşen kişi hayatını kaybetti.
Pelitözü Mahallesi'nde ikamet eden Musa Yavuz (63), 3 katlı evinin çatısından aşağı su kanalı borusu çekmek için iskele kurdu.
İskeleye çıktığı sırada dengesini kaybeden Yavuz, yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan Yavuz, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yavuz, ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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