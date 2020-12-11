İşlek caddelerde HES kodu uygulaması - Son Dakika

İşlek caddelerde HES kodu uygulaması

11.12.2020 16:05

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yoğun olan caddelere giriş için HES kodu uygulaması başlatıldı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yoğun olan caddelere giriş için HES kodu uygulaması başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Ordu'da, salgının yayılım hızını azaltmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde kentte vaka sayısını azaltmak ve yayılımının önlenmesi amacıyla alınan ilave tedbirler uygulanıyor.

Denetimlerin sürdüğü kentteki 19 ilçede, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince yapılan anonslarla vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

Altınordu ilçesinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde giriş-çıkış noktalarına bariyer konuldu.

Sigara içme yasağının uygulandığı bu caddelerde, bugün itibarıyla giriş kontrollü ve HES kodu uygulaması ile yapılacak.

Altınordu Belediyesi ekipleri de şehrin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kovid-19'la mücadele sürecinde önemli sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın pandemi mücadelesinde sağlıklarını korumak için gösterdiğimiz çaba ve özenin yanında Kovid-19 testleri pozitif çıkan vatandaşlarımızın mücadelesinde de tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Karantinada tutuldukları konutlarını dezenfekte ediyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hijyen ve gıda paketi gönderiyoruz. Filyasyon ekiplerine de bu manada destek ve katkı veriyoruz. Bu zorlu pandemi mücadelesinde toplumsal dayanışma en az sosyal mesafe kadar önemli."

İşlek caddelerde HES kodu uygulaması
İşlek caddelerde HES kodu uygulaması
İşlek caddelerde HES kodu uygulaması
İşlek caddelerde HES kodu uygulaması

Fahrettin Koca, Altınordu, HES kodu, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşlek caddelerde HES kodu uygulaması - Son Dakika


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