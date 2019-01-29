Ordu'da İstihdam Çalışmaları

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde son dönemde başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli iş imkanları sağlanmış bulunuyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde son dönemde başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli iş imkanları sağlanmış bulunuyor." dedi.



Yavuz, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, istihdamın ve mesleki eğitimin önemine işaret etti.



Dünyanın en çok uğraştığı, halletmeye çalıştığı sorunlardan birinin işsizlik ve istihdam olduğunu belirten Yavuz, "Bugün geçerli olan birçok meslek dalının, önümüzdeki yıllarda artık geçersiz olabileceği dinamik bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişim ve dönüşümü hepimizin dikkatlice okuması ve ona göre hazırlıklarını yapması fevkalade önemlidir. Bu anlamda da kurulumuzun önemli çalışmalar yaptığını ve ilimizin istihdamına yönelik ciddi gayretleri olduğunu da belirtmek istiyorum." diye konuştu.



Kentte son dönemde başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli iş imkanlarının sağlanmış bulunduğunu vurgulayan Yavuz, "Toplum yararına çalışma kapsamında da yine özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, aynı zamanda da istihdama katkı sunulması bakımından önemli çalışmaları gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"2018'de 9 bin 595 kişi işe yerleştirildi"



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2018 yılında yapılan çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin İl Müdürü İsa Kaymak tarafından bir sunum yapıldı.





Kaymak, 2018 yılında kuruma kayıtlı iş arayanlardan 5 bin 587'si erkek, 4 bin 8'i kadın olmak üzere toplam 9 bin 595 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.





İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, aralık ayı sonu itibariyle Ordu'da 31 bin 377 kişinin iş aradığını anlatan Kaymak, iş arayanlara yönelik iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise meslek danışmanlığı hizmetleri verildiğini aktardı.



Kaymak, 2018'de 44 bin 930 bireysel görüşme, 5 bin 589 iş yeri ziyareti, 195 eğitim kurumu ziyareti, 230 iş arama semineri gerçekleştirildiği dile getirdi.



Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyen, mesleği iş piyasasında geçerli olmayan işsizlere yönelik 96 ayrı mesleki eğitim kursu düzenlendiğini belirten Kaymak, bu kurslardan 2 bin 288 kursiyerin istifade etiğini, bunlardan 397'sinin ise istihdam edildiğini kaydetti.



Kaymak, 2014 yılından itibaren toplam bütçesi 146,7 milyon lira olan ve 18 bin 137 kişinin yararlandığı 444 ayrı Toplum Yararına Programlar uygulandığını sözlerine ekledi.



Toplantı, engelli ve eski hükümlü proje başvurularının değerlendirilmesi, 2019 yılı eğitim planı ile okullarda dal veya alan açılması tekliflerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

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