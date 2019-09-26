"Ordu'da istihdama yönelik tarım, turizm ve enerji projelerini başlattık"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 6 ayda ödedikleri borç miktarının 200 milyon lira olduğunu bildirdi.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, göreve gelir gelmez oluşturduğu stratejik planlama ile hem hizmet yapmayı hem de borçları kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Görevi devraldıktan sonra önce stratejik bir planlama yaptıklarını anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Bir yandan banka, özel sektör ve kamu borçlarını ödedik, bir yandan da hizmet gerçekleştirdik. 6 ayda ödediğimiz borç miktarı 200 milyon lira oldu. Bir yandan borç ödedik, bir yandan çöp, yol, asfalt gibi klasik hizmetlerin yanı sıra istihdama yönelik tarım, turizm ve enerji projelerini başlattık. Stratejik planlama ile hem borcumuzu düşüreceğiz hem de yeni gelir kaynakları ile hizmetlerimizi kesintisiz artırarak sürdüreceğiz."

Güler, tarım ve turizm projelerine daha çok ağırlık verdiğini vurgulayarak, klasik belediye hizmetlerinin dışına çıkmak istediklerini kaydetti.

Ordu'nun, kırsal-kent ilişkisi süreklilik arz eden bir şehir olduğuna dikkati çeken Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Kırsal alanda tarım üretiminde büyük gerileme olduğunu gördük. Köyden şehre yumurta getirilmesi gerekirken, şehirden köye yumurta götürüldüğünü fark ettik. Bunu tersine çevirmek için tarım projeleri uygulamaya başladık. 330 bin aşılı meyve sebze fidesi dağıttık. Hayvancılık, süt ve et üretiminin artması ve ekonomik kazanca yönelik istihdam oluşturmak için 330 koyun, 4 bin kaz dağıtımı yaptık. Bugün gelinen noktada binlerce fide yapraklarını açarken, yüzlerce koyun ve binlerce kaz doğum için gün sayıyor."

"Ordu Tarım AŞ'yi kurduk"

Güler, Ordu'nun, dünyanın en fazla fındık üreticisi konumunda olduğuna işaret ederek, "Buna rağmen fındık hasadı için yeterli işçi bulunamıyordu. Bu ihtiyaç il dışından gelen işçilerle karşılanıyordu. Özellikle ağustos ve eylül aylarındaki hasat döneminde il dışından gelen işçilere ödenen rakamın toplam 45 milyon lira olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Bu rakamın il ekonomisinde kalması için Ordu Tarım AŞ'yi kurduklarını belirten Güler, şirket bünyesinde Ordulu sigortalı fındık işçileri istihdam ettiklerini aktardı.

Güler, işverenlerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda bahçelerde fındık hasadı yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem işverenin parası Ordu'da kaldı, hem de Ordu'da işsizlere iş imkanı sunduk. Fındık bahçesi 12 ay bakım isteyen bir alan. Hasattan sonra işçileri bırakmadık ve temizlik, gübre atımı, ilaçlama, budama gibi çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Proje gelecek yıldan itibaren büyütülecek ve çevre illere de proje desteği verilecek. Bizim amacımız tarımda üretim potansiyelini artırmak, ekonomik, sosyal ve istihdama yönelik kalkınma odaklı bir tarım anlayışını yerleştirmek."

Ordu'nun zorlu coğrafyasında 19 ilçenin 54 mahallesinde şantiye kurduklarını, 174 araç ve iş makinesiyle yoğun çalışma sürdürdüklerini ifade eden Güler, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 30 kilometrelik yolu sıcak asfaltla buluşturduklarını, 60 kilometre yolu sathi asfalt, 8,5 kilometre yolu betonla buluşturduklarını belirtti.