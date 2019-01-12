Ordu'da İtfaiye Teşkilatının Çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığının 2018 yılında 4 bin 190 olaya müdahale ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye teşkilatının geçen yıl bin 273'ü yangın, 216'sı trafik kazası, 774'ü kurtarma, 365'i su baskını
, bin 562'si diğer olaylar olmak üzere 4 bin 190 olaya müdahale ettiği belirtildi.
Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekiplerinin de 3'ü kadınlar plajı olmak üzere 13 plajda etkin bir çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, "OSKEM ekipleri vatandaşların yaz aylarında denizde daha güvenli vakit geçirmesini sağlamaktadır. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 97 kişinin hayatını kurtarmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının geçen yıl il genelinde 3 bin 346'sı denetim, bin 928'i proje inceleme olmak üzere 5 bin 274 yapı, işletme ve tesisin denetimini de yaptığına işaret edildi.
Büyükşehir Belediye Başkan Engin Tekintaş
, itfaiye teşkilatının olası afetlerde can ve mal kaybı yaşanmaması için gerekli müdahaleye hazır durumda olduğunu anlattı.
İtfaiye birimlerinin 2018 yılında yaptıkları müdahalelerde can ve mal kaybını asgaride tutabilmek için canla başla görev yaptığını vurgulayan Tekintaş, "Ateşten gömlek giyenler" diye adlandırdıkları teşkilatı tebrik edip başarılarının devamını diledi.