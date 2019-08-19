Ordu'da izinsiz kenevire suçüstü
49 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kenevir yetiştiriciliği yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:46 Kaynak: İHA
'nun Ünye
ilçesinde izinsiz kenevir yetiştiriciliği yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheli şahısların ev ve eklentileri ile tarlasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yetkililer, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirttiler. - ORDU
Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı! Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor