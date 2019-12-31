Ordu'da jandarma 221 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da jandarma 221 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Ordu'da jandarma 221 aranan şahsı yakaladı

10 saat önce

Ordu'da 2019 yılı içerisinde Jandarma tarafından icra edilen huzur ve güven uygulamalarında 221 aranan şahıs yakalandı.

Ordu'da jandarma 221 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Ordu'da 2019 yılı içerisinde Jandarma tarafından icra edilen huzur ve güven uygulamalarında 221 aranan şahıs yakalandı.


Ocak-aralık ayları arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 221 şahıs yakalanırken 122 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca 28 bin lira idari yaptırım uygulandı.


Ayrıca aranan 18 araç yakalanırken 131 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 662 sürücü hakkında 189 bin lira para cezası uygulanırken 5 adet tabanca, 20 adet fişek, 2 adet av tüfeği, 7 litre kaçak içki ile 600 gram kubar esrar ele geçirildi. - ORDU

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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