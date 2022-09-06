Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

06.09.2022 17:30
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Perşembe ilçesinde 2 ayrı noktada yapılan çalışmalarda 7 bin 25 gram kubar esrar, 83 kök kenevir, 19 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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