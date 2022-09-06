Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Perşembe ilçesinde 2 ayrı noktada yapılan çalışmalarda 7 bin 25 gram kubar esrar, 83 kök kenevir, 19 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet muşta ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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