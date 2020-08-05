Ordu'da jandarma Kurban Bayramı'nda 24 aracı trafikten men etti - Son Dakika

Ordu'da kırsal kesimde jandarma tarafından 4 günlük Kurban Bayramı'nda yapılan trafik denetimlerinde yüzlerce araca ceza yazılırken 24 araç trafikten men edildi.

30 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihlerinde Kurban Bayramı süresince jandarma tarafından hızlı araç kullanımı, hatalı şerit değiştirme, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, alkollü araç kullanma, park yasağı ihlallerine yönelik Jandarma Trafik Timleri tarafından denetim ve kontrol yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda 5 bin 839 araç kontrol edildi. Denetimlerde 106 araç sürücüsüne yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını aşmaktan, 82 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 67 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan, 195 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 4 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 14 araç sürücüsüne park yasağından, 156 araç sürücüsüne diğer kural hatalarından olmak üzere toplamda 624 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 24 araç trafikten men edildi. - ORDU