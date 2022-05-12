Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi

12.05.2022 18:00
Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu tarafından KADES uygulaması ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu tarafından KADES uygulaması ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.

Vali Tuncay Sonel'in talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan Kadın Destek (KADES) uygulamasının sağladığı faydalar konusunda Ordu'da bulunan işletmeler ve fabrikalar ziyaret edilerek, kadınlar bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büroları vasıtasıyla yürütülen eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, ziyaret edilen işletme ve fabrikalarda KADES uygulaması tanıtılarak, kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Jandarma personellerince, 2022 yılının başından bu yana Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan çeşitli işletme ve fabrikalar ile kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek, KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı ve telefonlara KADES yüklemesi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda çeşitli işyeri, işletme ve fabrikalarda çalışan 648 kadına KADES Uygulaması hakkında bilgilendirilme faaliyeti icra edilirken, 553 kadın çalışanın cep telefonuna ise KADES yüklemesi gerçekleştirildi.

Kadınların birebir karşılaştığı sorunları da dinleyen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ekipleri şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, şikayet mercileri, KADES uygulaması ile 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararları hakkında detaylı anlatımda bulundu.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar. - ORDU

Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi
Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi
Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi
Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi
Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, KADES, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi - Son Dakika


Son Dakika
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da jandarmadan 648 kadına KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement