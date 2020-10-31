Kabini takılmamış asansörü kullanan 5 işçi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kabini takılmamış asansörü kullanan 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki 16 katlı bina inşaatında çalışan 5 işçi, kabini takılmamış asansör boşluğuna kurulan sistemle 13. kattan aşağı inmek istedi.

İşçilerin içinde bulunduğu kenarları demirle çevrilmiş düzenek, asansör boşluğunda düşmeye başladı. Düşme sırasında işçilerin müdahalesi ile frenleme sistemi bulunan düzeneğin hızı düşürüldü.

Kazayı fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zemine düşen işçiler, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İdris Çörtük, Erkan Acısı, Hüseyin, Onur ve Okan Kavaklık, Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.