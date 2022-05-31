Ordu'da kablo hırsızlığı ve sahte içki üretimi yapan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da kablo hırsızlığı ve sahte içki üretimi yapan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

31.05.2022 16:33
Ordu'da kablo hırsızlığı ve sahte içki üretimi yapan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Ordu'da enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı ile sahte içki üretimi yapan Gürcü uyruklu bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Ordu'da enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı ile sahte içki üretimi yapan Gürcü uyruklu bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda kırsal alanda enerji nakil hatlarında meydana gelen kablo hırsızlığı üzerine Ünye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş unsurlarından oluşturulan özel bir ekip ile olaylar çok yönlü olarak araştırmaya başladı.

Titizlikle yürütülen araştırma ve çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonla Gürcistan uyruklu Z.C. (33) isimli şahsın ev ve eklentilerinde telekomünikasyon firmasına ait 103 kilogram hırsızlık malzemesi bakır kablo ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, şüpheli şahsın Ünye'de 6, Korgan'da 2 olmak üzere 8 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı suçunu işlediği ayrıca sahte içki üretimi yaptığı belirlendi. Şahsın evinin deposunda yapılan aramada ise 17 litre kaçak alkollü içki, 307 adet sahte bandrol, 568 adet sahte şişe kapağı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmesine müteakip tutuklandı. - ORDU

Ordu'da kablo hırsızlığı ve sahte içki üretimi yapan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Ordu'da kablo hırsızlığı ve sahte içki üretimi yapan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Enerji, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kablo hırsızlığı ve sahte içki üretimi yapan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika


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