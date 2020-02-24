Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Ordu'nun Korgan ilçesinde kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Ordu'nun Korgan ilçesinde kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çitlice Mahallesi'nde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki haberleşme kablosunun çalınması üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 çalıntı araç plakası, 2 direk tırmanma aparatı, 1 demir kesme makası, 2 eldiven ve yakılmış kablo artıkları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Korgan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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