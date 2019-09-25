Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak bıldırcın avlayan kişiye ceza
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Ordu'da kaçak bıldırcın avlayan kişiye ceza

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişiye idari para cezası verildi.

Ordu'da kaçak bıldırcın avlayan kişiye ceza, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişiye idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma ekipleri, Yiğitler Mahallesi Meşe Pınarı mevkisinde usulsüz şekilde bıldırcın avlayan M.K'yi yakaladı.

Ekipler, yüksek noktalara kurularak çıkardığı bıldırcın sesiyle çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanmasını sağlayan elektronik hoparlör ile 2 ışıldağa el koydu.

Söz konusu cihazlar, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

M.K'ye ise idari para cezası uygulandı.

Jandarma, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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