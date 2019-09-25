Ordu'da kaçak bıldırcın avlayan kişiye ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak bıldırcın avlayan kişiye idari para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma ekipleri, Yiğitler Mahallesi Meşe Pınarı mevkisinde usulsüz şekilde bıldırcın avlayan M.K'yi yakaladı.
Ekipler, yüksek noktalara kurularak çıkardığı bıldırcın sesiyle çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanmasını sağlayan elektronik hoparlör ile 2 ışıldağa el koydu.
Söz konusu cihazlar, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
M.K'ye ise idari para cezası uygulandı.