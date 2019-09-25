Ordu'da kaçak bıldırcın avlayan kişiye ceza

M.K'ye ise idari para cezası uygulandı.

Söz konusu cihazlar, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, yüksek noktalara kurularak çıkardığı bıldırcın sesiyle çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanmasını sağlayan elektronik hoparlör ile 2 ışıldağa el koydu.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma ekipleri, Yiğitler Mahallesi Meşe Pınarı mevkisinde usulsüz şekilde bıldırcın avlayan M.K'yi yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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