Ordu'da kaçak cep telefonu ve aksesuarı satışı yaptığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak cep telefonu ve aksesuarı satışına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, ilçede kayıt dışı kaçak cep telefon satışı yaptığı tespit edilen 6 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Kaledere Mahallesi'nde 4, Liseler Mahallesi'nde 2 iş yerindeki baskında, çok sayıda İMEİ bilgisi bulunmayan kayıt dışı ve faturasız cep telefonu ile kılıfı, flaş bellek, hoparlör, şarj aleti ve kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.