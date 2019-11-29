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Ordu'da kaçak içki imalathanesine baskın

6 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı.

Ordu'da kaçak içki imalathanesine baskın, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı.


Ordu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 13 adet çeşitli boy ve ebatlarda alkol yapımında kullanılmış boş şişe, 1 adet 10 litrelik pet şişe içerisinde yaklaşık 4 litre el yapımı rakı, 1 adet 3 litrelik cam şişe içerisinde yaklaşık 2 litre el yapımı rakı, 1 adet 2 litrelik cam şişe içerisinde yaklaşık 1 litre el yapımı rakı, 1 adet yarım litrelik alkol yapımında kullanılan anason aroması, 1 adet alkol yapımında kullanılan sıvı ölçek kabı ve 1 adet alkol yapımında kullanılan huni ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın sorgulanması sürüyor. - ORDU

Perşembe, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
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