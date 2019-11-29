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Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı
6 saat önce
Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:26 Kaynak: AA
Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada çeşitli boy ve ebatlarda alkol yapımında kullanılmış 13 boş şişe, 7 litre el yapımı rakı, anason aroması, sıvı ölçek kabı ve huni ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.
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