Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı
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Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı

6 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada çeşitli boy ve ebatlarda alkol yapımında kullanılmış 13 boş şişe, 7 litre el yapımı rakı, anason aroması, sıvı ölçek kabı ve huni ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Perşembe, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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