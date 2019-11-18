Ordu'da kaçak içki-sigaraya geçit yok

Ordu'da kaçak içki ve sigaraya yönelik operasyonlar kapsamında Gürcistan plakalı araçlarda ele geçirilen malzemeler dikkat çekiyor.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrol noktalarında durdurulan Gürcistan plakalı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 14 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adliyeye çıkarıldı. 2 şüpheli serbest kalırken 1 şüpheli tutuklandı.



Öte yandan yine durumundan şüphelenilen 2 Gürcistan uyruklu şüpheli şahısta yapılan aramada ise 285 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 adet gümrük kaçağı kaçak içki ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.



Bu arada durdurulan bir başka yolcu otobüsünde yapılan aramada da bandrolsüz 8 adet kaçak içki ele geçirildi. - ORDU