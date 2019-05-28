Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Ordu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

24 dakika önce

Ordu'nun Kabataş ilçesinde define için kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Ordu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı, System.String[]
Ordu'nun Kabataş ilçesinde define için kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayacık Küme Evleri mevkisindeki ormanlık alanda kazı yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, adreste inceleme başlattı.
Yapılan incelemede, ormanlık alan içerisinde kazı yapılan çukur ve yan tarafında elektronik dedektöre rastlandı.
Polis, kazıyı yapan şahıslardan birini ormanlık alanda saklanmış halde, diğer ikisini ise ikametlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan üç kişi, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:08 Kaynak: AA
Kabataş, Ordu, Güncel
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