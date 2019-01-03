Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kaçak Sigara Operasyonu

Ordu'da Kaçak Sigara Operasyonu

2 saat önce

Ordu'da gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri 50 bin lira olan 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ordu'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Ordu'da gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri 50 bin lira olan 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara satıcılarına yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir haftalık planlı çalışma sonucunda bir iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer halktan aldıkları destekle kaçakçılık suçları ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirttiler. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa
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