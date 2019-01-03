Ordu'da Kaçak Sigara Operasyonu
2 saat önce
Ordu'da gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri 50 bin lira olan 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ordu
'da gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri 50 bin lira olan 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara satıcılarına yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen bir haftalık planlı çalışma sonucunda bir iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yetkililer halktan aldıkları destekle kaçakçılık suçları ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirttiler. - ORDU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:57 Kaynak: İHA
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır