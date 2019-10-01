Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak sigara operasyonu
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Ordu'da kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Ordu'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir şüpheliye ait iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, gümrük kaçağı 170 paket sigara, 47 paket boş makaron, 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Çaybaşı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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