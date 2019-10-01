Ordu'da kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, il ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir şüpheliye ait iş yerinde arama gerçekleştirildi.
Aramada, gümrük kaçağı 170 paket sigara, 47 paket boş makaron, 5 kilogram tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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