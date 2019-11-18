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Ordu'da kaçak sigara ve içki operasyonu

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ordu'da kaçak sigara ve içki operasyonu, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve içki operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uygulama noktasında gerçekleştirilen yol kontrolünde Gürcistan plakalı bir araç durduruldu.

Araç içerisinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 250 paket sigara ve 14 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Öte yandan, polis ekiplerce bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada, TAPDK bandrolü bulunmayan 8 şişe içki bulundu, yakalanan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaçak sigara satışına yönelik çalışmada ise Gürcistan uyruklu 2 şüpheli üzerinde gümrük kaçağı 285 paket sigara ve 8 şişe içki ele geçirildi, şüpheliler hakkında işlem gerçekleştirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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