Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok - Son Dakika

Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik yapılan denetimlerde 7 iş yerine ceza kesildi.

Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik yapılan denetimlerde 7 iş yerine ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışına yönelik mahkemeden alınan önleme kararına istinaden 7 iş yerinde arama yaptı. Aramada toplam ağırlığı 8 kg olan 14 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 230 kg TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün bulunarak el konuldu. Konuyla ilgili olarak 7 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı. - ORDU

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:56:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak sigara ve tütün satışına geçit yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]