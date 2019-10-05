Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak sigaraya aman yok
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Ordu'da kaçak sigaraya aman yok

13 dakika önce

Orduda bir iş yerinde kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Ordu'da kaçak sigaraya aman yok, System.String[]

Orduda bir iş yerinde kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak sigara ve TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren iki iş yerinde kaçak sigara ve içi tütünle doldurulmuş kaçak makaron satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine iş yerlerinde yapılan aramalarda 560 paket içi tütün doldurulmuş kaçak makaron, 80 kilogram TAPDK belgesi olmayan kıyılmış tütün bulunarak el konuldu.


Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanırken haklarında '5607 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - ORDU

TAPDK, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
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