Ordu'da kaçak sigaraya yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Ordu'da kaçak sigaraya yönelik çalışmalar sürüyor

04.04.2022 17:31
Ordu'da kaçak sigaraya yönelik çalışmalar sürüyor

Ordu'da kaçak tütün ve tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu'da kaçak tütün ve tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 40 bin lira olan bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 26 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 4 bin 730 adet yabancı menşei sigara sarma kağıdı ve 10 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi.

Öte yandan yol uygulamaları sırasında durdurulan bir araçta ise 210 paket gümrük kaçağı sigara ve 48 adet elektronik sigara likidi elde edildi.

Her iki olayda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli soruşturma başlatıldı. - ORDU

Ordu'da kaçak sigaraya yönelik çalışmalar sürüyor

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Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kaçak sigaraya yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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