Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak telefon operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da kaçak telefon operasyonu

16 dakika önce

Ordu'da yurda yasa dışı yollarla sokulduğu anlaşılan 122 kaçak telefon ele geçirildi.

Ordu'da kaçak telefon operasyonu, System.String[]
Ordu'da yurda yasa dışı yollarla sokulduğu anlaşılan 122 kaçak telefon ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu ilçesinde yapılan saha çalışmasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen İMEİ numarası kopyalanan ve kayıt dışı olduğu tespit edilen toplam 122 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem yapıldı. Yetkililer, ülkeye yasa dışı yollarla cep telefonu getiren ve İMEİ numarası kopyalamak suretiyle haksız kazanç elde eden ve devletimizi zarara uğratan kişi ve kişilere yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
kaçakçılık, emniyet müdürlüğü, ordu, cep telefonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kars'ta köylüleri yaban domuzu ve ayı korkusu sardı! Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu! Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da kaçak telefon operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]