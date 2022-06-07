Ordu polisi Fatsa ilçesinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan 4 işyeri ve depoda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda depoda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan yaklaşık 8 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron, 7 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 50 adet zula içerisinde gizlenmiş TAPDK bandrolü, 22 kg. açık kıyılmış tütüne el konuldu.

Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da kaçak tütün deposuna baskın - Son Dakika

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