Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Ordu'da kaçak tütün operasyonu
17.12.2020 13:57
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan saha çalışmaları sırasında Fatsa ilçesinde bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 74 karton içerisinde 14 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 2 karton içerisinde 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 21 kg bandrolsüz kıyılmış tütün, 118 adet kaçak olduğu değerlendirilen kol saati, 90 adet kaçak olduğu değerlendirilen güneş gözlüğü ve 14 adet kaçak olduğu değerlendirilen çakmak ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan bir kişiye 5607 sayılı kanuna ve 4773 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı. - ORDU
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