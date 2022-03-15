Ordu'da kaçak tütüne izin yok - Son Dakika
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Ordu'da kaçak tütüne izin yok

15.03.2022 11:31
Ordu'da kaçak tütüne izin yok

Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasa değeri 20 bin lira olan bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasa değeri 20 bin lira olan bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye ilçesinde 4 iş yerinde yapılan arama ve kontrol faaliyetlerinde piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 32 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin 500 adet bandrolsüz yurt dışı menşei tütün sarma kağıdı, 4 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu arama ve kontrol faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ORDU

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Emniyet Müdürlüğü, Tütün, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kaçak tütüne izin yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da kaçak tütüne izin yok - Son Dakika
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