Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele

19.04.2022 12:20
Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele

Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan saha çalışmaları dahilinde Altınordu ilçesinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 172 bin 300 adet boş makaron, 6 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 25 kilo gram kıyılmış tütün, 91 paket nargile tütünü, 9 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele

YORUMLAR
500
Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Tütün, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement