Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu - Son Dakika
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Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu

10.05.2022 18:33
Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu

Ordu'nun 3 ilçesinde yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak ve bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu'nun 3 ilçesinde yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak ve bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde piyasa değeri toplam 240 bin lira olan kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 649 kilogram açık kıyılmış tütün, 17 bin 400 adet içi türün doldurulmuş makaron, 43 bin 600 adet bandrolsüz kıyılmış makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tütün, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu - Son Dakika
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