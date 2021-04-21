Ordu'da kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

Ordu'da kaçak ürünlere yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde 2 işyerinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 400 adet doldurulmuş makaron, 5 bin 600 dal bandrolsüz boş makaron, 2 kg bandrolsüz tütün, 38 adet insan sağlığına zararlı olan yurt dışı kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten ve 4733 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı. - ORDU