Ordu'da Kaçakçılıkla Mücadele

Ordu'da düzenlenen operasyonda 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ordu'da düzenlenen operasyonda 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara satıcılarına yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, belirlenen şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda 3 bin 184 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edildi.

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