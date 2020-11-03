Ordu'da kaçak parfüm ele geçti - Son Dakika

Ordu'da piyasa değeri 15 bin lira gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın elinde bulunan koliler içerisinde yapılan aramada, muhtelif markalarda tahmini değeri 15 bin lira olan 35 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU