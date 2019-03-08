Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kadastro 68 Yıl Sonra Bitti

Ordu'da Kadastro 68 Yıl Sonra Bitti

1 saat önce

Ordu'da 1951 yılında Ünye'nin Tekkiraz beldesi Gürecili köyünde başlayan köy kadastrosu ile 1956 yılında Ordu merkez ilçe Şahincili Mahallesi'nde başlatılan mahalle kadastro çalışmaları, 68 yıl sonra yüzde 100 oranında tamamlandı.

Ordu'da Kadastro 68 Yıl Sonra Bitti, System.String[]
Ordu'da 1951 yılında Ünye'nin Tekkiraz beldesi Gürecili köyünde başlayan köy kadastrosu ile 1956 yılında Ordu merkez ilçe Şahincili Mahallesi'nde başlatılan mahalle kadastro çalışmaları, 68 yıl sonra yüzde 100 oranında tamamlandı.

Personel ve donanım yetersizliği, olumsuz iklim ve coğrafi sebepler ile orman kadastrosundan kaynaklanan sorunlar sebebiyle 2002 yılına kadar sadece 200 mahallenin kadastrosunun bitirildiği Ordu'da, 2003 yılından sonra çalışmalar hızlandı. İl genelinde 7 Kadastro Müdürlüğü, 19 Tapu Sicil Müdürlüğü ve yaklaşık 200 personelle yoğun bir çalışma içine giren Ordu Kadastro Müdürlüğü, kadastrosunun yapılması gereken toplam 770 yerleşim biriminin kadastrosunu yüzde 100 oranında bitirerek görevi tamamladı.

Yetkililer, Ordu il ve ilçelerinde toplam 770 birimin kadastrosunun yapıldığını belirterek, "Ordu ili genelinde 1 milyon 152 bin 849 adet parsel bulunmaktadır" bilgisini verdiler. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:58 Kaynak: İHA

Tekkiraz, Ünye, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenaze Ortada Kaldı, Gerilim Yükseldi Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi

Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı Saniye Saniye Görüntülendi! Barışmak İçin Geldi, Vurup Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:17:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kadastro 68 Yıl Sonra Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]