Ordu'da kademeli normalleşme ile okul ve kahvehanelerde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeyle okul ve kahvehaneler dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, salgın boyunca şehir genelinde bulunan okullarda 849 bin 893 metrekare alanı dezenfekte ettiği belirtildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatlarıyla 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının ilk gününde okullarda yeniden dezenfekte çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada, aynı zamanda 6 Haziran'da yapılacak LGS sınavı öncesi okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarıyla öğrencilere steril bir ortam hazırlandığı kaydedildi.

Faaliyetlerine yeniden izin verilmesiyle kahvehanelerde de ekiplerin, hummalı bir dezenfekte çalışmasına başladığı vurgulanan açıklamada, "Salgın sürecinin hemen başında başlattığı dezenfekte çalışmaları kapsamında daha önce kahvehanelerde 13 bin 541 metrekare, çay ocaklarında ise 3 bin 733 metrekare alan dezenfektesi gerçekleştiren Altınordu Belediyesi ekipleri, bu çalışmalarıyla hem vatandaşların sağlığının korunması hem de işletmelere bu süreçte katkı ve destek vermek amacıyla çalışmalarına kesintisiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, belediyenin hijyen seferberliği kapsamında toplum sağlığının korunması adına başlattığı dezenfekte çalışmalarının her alanda kesintisiz sürdüğü aktarıldı.