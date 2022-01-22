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Ordu'da kadın cinayeti! Hapisten çıktı, karısını öldürdü - Son Dakika

Ordu'da kadın cinayeti! Hapisten çıktı, karısını öldürdü

22.01.2022 08:23

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Metin Yılmaz, tartıştığı eşi Aysel Yılmaz'ı tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından ekiplere haber veren Yılmaz'ın kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi'nde alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP EKİPLERE AHBER VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ

Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Aysel Yılmaz, Metin Yılmaz, Esenli, Lise, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kadın cinayeti! Hapisten çıktı, karısını öldürdü - Son Dakika


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