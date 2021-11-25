Ordu'da kadınlar off-road araçlarıyla şiddete dikkat çekti - Son Dakika

Ordu'da kadınlar off-road araçlarıyla şiddete dikkat çekti

Ordu'da kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla off-road araçlarıyla şehir turu attı.

Ordu'da kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla off-road araçlarıyla şehir turu attı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, 19 kadın sürücünün kullandığı off-road araçlarıyla konvoy oluşturuldu. Kadınlar, "Gücünü değil sevgini göster", "Bu topraklarda kadına şiddete yer yok", "Kadına yönelik şiddete dur de" yazılı pankartların bulunduğu, turuncu ve beyaz renk balonlarla süsledikleri araçlarla müdürlük binası önünden kent merkezine gitti. Bazı off-road kulüpleri, etkinliğe katılarak kadınlara destek verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, gazetecilere, yaptıkları farkındalık çalışmaları ile bu mücadelede varlıklarını hissettirdiklerini söyledi. Yanık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, kadına şiddete "dur" demenin ilk adımı olduğunu belirterek, yapılacak etkinliklerle Ordu'da farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.

Son Dakika

Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum

Bu sözler siyasette dengeleri alt üst edecek! Fatih Erbakan'dan önemli çıkış: 3'üncü bir ittifaka destek verebiliriz

Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu

Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı

Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini

Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!